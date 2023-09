SEC подала иск к управлявшей деньгами Concord Management инвесткомпании

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) подала иск к инвестиционной компании Concord Management LLC и ее бывшему владельцу Майклу Мэтлину. Клиентом Concord Management был миллиардер из России.

Concord Management LLC была основана в 1999 году в Нью-Йорке. Компанию обвиняют в том, что она оказывала услуг инвестиционного консультанта на протяжении более чем двух десятков лет без регистрации по этому виду деятельности в SEC.

К январю 2022 года объем средств под управлением этой компании достиг $7,2 млрд (регистрация в SEC необходима при превышении $25 млн). Активы были распределены по 112 частным фондам.

В релизе говорится, что в марте 2022 года клиент Concord попал под санкции США и Великобритании, его активы были заморожены. Фамилия клиента компании не названа ни в пресс-релизе, ни в иске. По данным The Wall Street Journal и The New York Times, компания оказывала услуги миллиардеру Роману Абрамовичу.

Незадолго до введения санкций, говорится в сообщении SEC, глава компании Майкл Мэттью пытался монетизировать инвестиции своего клиента. Однако в феврале 2022 года он передал компанию, участвовавшую в цепочке владения инвестициями, пятерым детям.

В иске SEC говорится, что за контакты с инвестиционным советником отвечал многолетний партнер российского миллиардера, которые попал под санкции Великобритании 24 марта 2022 года. В этот день под санкции попал партнер Романа Абрамовича и глава Millhouse Евгений Швидлер.

Евгений Швидлер стал первым из российских бизнесменов, который оспорил санкции в суде Лондона. Иск был подан в феврале. В нем говорилось, что власти Великобритании допустили «значительные ошибки» в оценке отношений бизнесмена с Романом Абрамовичем. Через несколько дней после введения ограничений Британия ослабила санкции против него: были сняты транспортные ограничения на его яхты и самолеты.

Евгений Швидлер вместе с Романом Абрамовичем торговал игрушками через кооператив «Уют». После занимал разные должности в «Сибнефти» и «Евразе». Майкл Мэтлин родился в СССР, в 1988 году эмигрировал. В 90 годах он владел компанией Sovtek, которая занималась производством вакуумных ламп в Саратове. Эти лампы часто использовали в гитарных усилителях.

Анастасия Ларина