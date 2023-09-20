В Москве вырос спрос на специалистов по воинскому учету

В Москве в третий раз за прошедший год выросло число вакансий для специалистов по воинскому и мобилизационному учету. Сейчас на hh.ru размещено 362 такие вакансии, что можно назвать рекордом, сообщают «Новости Москвы».

Впервые рост спроса зафиксировали осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации: в конце сентября было 99 таких вакансий, в октябре — 174. Следующий всплеск случился в апреле 2023 года, когда число вакансий увеличилось до 156.

Примеры нынешних вакансий:

специалист по воинскому учету в одной из столичных IT-компаний: нужен человек с опытом работы не менее трех лет, зарплата — от 40 тыс. руб. на руки;

столичная госинспекция труда ищет специалиста по мобилизационной подготовке, он должен будет работать со сведениями, составляющими гостайну, зарплата — от 45 тыс. до 50 тыс. руб.;

ведомственная охрана столичного правительства ищет специалиста военно-учетного бюро с опытом работы от трех лет, зарплата — от 130 тыс. руб. на руки.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года, 31 октября он сообщил о ее окончании, но отдельного указа не подписывал. Минобороны РФ говорило, что за это время было призвано 300 тыс. человек. В сентябре 2023-го господин Путин заявил, что ежедневно 1–1,5 тыс. добровольцев подписывают контракт.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер