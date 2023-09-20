Бастрыкин заинтересовался строительством моста в Петербурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным представить доклад о планируемом строительстве моста в Петербурге, против которого выступают местные жители.

Как сообщил официальный Telegram-канал ведомства, ранее в социальных медиа было опубликовано обращение инициативной группы жителей одного из петербургских ЖК, которые выразили несогласие со строительством автомобильного моста через реку вблизи жилых домов. По словам граждан, строительство объекта не было с ними согласовано, вырубка деревьев ухудшит экологическую обстановку в микрорайоне, а новая дорога с интенсивным движением пройдет рядом с детским садом.

По данным «Фонтанки», речь может идти о строительстве моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Госстройнадзор выдал разрешение на его строительство в начале сентября.

В настоящий момент по данному факту в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу организована проверка.

Напомним, ранее господин Бастрыкин поручил возбудить несколько уголовных дел по факту нарушений, допущенных управляющими компаниями в Петербурге. Также в СК назвали незаконным строительство парковки на улице Ушинского.

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