СК возбудил новое уголовное дело в отношении управляющей компании в Петербурге

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил очередное уголовное дело по факту нарушений, допущенных управляющей компании. В данном случае речь идет о фальсификации протокола общего собрания членов гаражно-строительного кооператива.

Как сообщили в региональном ГСУ СК РФ, по версии следствия, к нарушениям причастен сотрудник УК, отвечающей за один из жилых комплексов в Басковом переулке в центре Петербурга. Причиной махинаций называется желание сменить главу правления кооператива. Дело возбуждено по ч.1 ст.170.1 УК (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета), уточнили в СК.

Также в настоящее время в Петербурге продолжаются следственные действия по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), возбужденному в отношении генерального директора ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района». По версии силовиков, руководитель управляющей компании незаконно присвоил себе более 60 млн рублей, которые были собраны с жильцов за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с действиями управляющей компании «ЛСТ Констракшен» на Дунайском проспекте. Помимо этого, в СК назвали незаконным строительство парковки на улице Ушинского в Петербурге.

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