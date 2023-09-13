В СК назвали незаконным строительство парковки на улице Ушинского в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с незаконным строительством парковки на придомовой территории на улице Ушинского в Санкт-Петербурге, сообщили в Информационном центре СК.

Ранее к председателю СК обратился житель одного из многоквартирных домов по улице Ушинского. Он сообщил, что застройщик ведет подготовку к строительству парковки на придомовой территории. Рядом с домами были установлены бетонные блоки, перекопаны парковочные места и эвакуированы автомобили местных жителей. Обращения в различные инстанции результатов не дали. По поручению господина Бастрыкина в ГСУ СК по Петербургу начали проверку.

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