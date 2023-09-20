Бастрыкин запросил доложить о проверке из-за выстрела 15-летнего уральца в друга

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доложить о результатах проверки из-за выстрела 15-летнего екатеринбуржца в друга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что подростки купили два пистолета на маркетплейсе и хотели пострелять по жестяным банкам. Один из подростков решил покрутить пистоль за скобу, а из ствола вылетела металлическая пуля и попала в голову его другу. Полицейские изъяли оружие вместе с пятью газовыми баллончиками для пистолетов. После инцидента мальчик попал в больницу, где из его головы извлекли пулю.

Следователи Верх-Исетского района Екатеринбурга проводят проверку. Жизни и здоровью пострадавшего мальчика ничто не угрожает. Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя свердловского следственного комитета Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте