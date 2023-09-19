В Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил в голову своему другу

В Екатеринбурге 15-летний подросток случайно выстрелил в голову своему другу из пневматического пистолета, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным канала, мальчик попал в больницу, там ему извлекли пулю из головы.

Сообщается, что подростки купили два пистолета на маркетплейсе и хотели пострелять по жестяным банкам. Один из подростков решил покрутить пистоль за скобу, из ствола вылетела металлическая пуля и попала в голову его другу. По данным каналам молодые люди являются учениками лицея №12 и теперь состоят на учете. Полицейские изъяли оружие вместе с пятью газовыми баллончиками для пистолетов.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №9 от врачей скорой помощи. По оценке медиков серьезных повреждений подросток не получил. «Сотрудники полиции установили всех участников инцидента. Двое несовершеннолетних 2008 года рождения ранее на учете не состояли. В ходе проверки также установлено, что травмы получены одним из школьников по неосторожности. В настоящее время сотрудники ПДН продолжают проверку по данному факту»,— прокомментировали в полиции.

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