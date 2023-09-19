На Урале следователи начали проверку после выстрела подростка в голову друга

Следователи Верх-Исетского района Екатеринбурга начали проверку из-за того, что 15-летний подросток случайно выстрелил в голову своему другу из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Ранее в СМИ сообщили, что подростки купили два пистолета на маркетплейсе и хотели пострелять по жестяным банкам. Один из подростков решил покрутить пистоль за скобу, а из ствола вылетела металлическая пуля и попала в голову его другу. Полицейские изъяли оружие вместе с пятью газовыми баллончиками для пистолетов. После инцидента мальчик попал в больницу, где ему извлекли пулю из головы.

По предварительным данным следствия, выстрел был произведен подростком по неосторожности, жизни и здоровью пострадавшего мальчика ничто не угрожает, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Сейчас сотрудники СКР опрашивают подростков, устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. Также они выяснят, откуда действительно у подростков появился пневматический пистолет. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте