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Коммерсантъ FM
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Комплекс апартаментов Emotion

Основные характеристики

  • Расположение: Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8
  • Девелопер: ГК «Основа»
  • Архитектура: KAMEN Architects
  • Площадь участка: 1,38 га
  • Площадь проекта: 77 тыс. кв. м
  • Количество апартаментов: 551
  • Площадь лотов: 18,1–155 кв. м
  • Высота потолков: 3,3–4,7 м
  • Подземный паркинг: 380 машино-мест
  • Инфраструктура: шестиэтажный спа-центр с бассейном, офисный центр с конференц-залом, амфитеатр, кафе, супермаркет и общественные пространства для резидентов
  • Транспортная доступность: выезды на Звенигородское шоссе, Шелепихинскую набережную, станция метро «Пресня» (открытие в 2025 году) — 5 минут пешком, «Хорошевская» — 19 минут, МЦК «Хорошево» — 20 минут

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