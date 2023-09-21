Комплекс апартаментов Emotion

- Расположение: Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8
- Девелопер: ГК «Основа»
- Архитектура: KAMEN Architects
- Площадь участка: 1,38 га
- Площадь проекта: 77 тыс. кв. м
- Количество апартаментов: 551
- Площадь лотов: 18,1–155 кв. м
- Высота потолков: 3,3–4,7 м
- Подземный паркинг: 380 машино-мест
- Инфраструктура: шестиэтажный спа-центр с бассейном, офисный центр с конференц-залом, амфитеатр, кафе, супермаркет и общественные пространства для резидентов
- Транспортная доступность: выезды на Звенигородское шоссе, Шелепихинскую набережную, станция метро «Пресня» (открытие в 2025 году) — 5 минут пешком, «Хорошевская» — 19 минут, МЦК «Хорошево» — 20 минут
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