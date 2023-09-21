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Коммерсантъ FM
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Центральный телеграф

Основные характеристики

  • Месторасположение: Москва, Центральный административный округ, ул. Тверская, 7
  • Архитектор: Иван Рерберг
  • Годы постройки: 1925–1927
  • Открытие после ревитализации: конец 2025 года
  • Разработка проекта ревитализации: VOS`HOD совместно с архитектурным бюро Дэвида Чипперфилда
  • Количество апартаментов: 27
  • Особенности апартаментов: двусветные пространства с высотой потолков 6,3 м и видовыми террасами, сервис отеля уровня «пять звезд»
  • Видовые характеристики: на Кремль, Тверскую улицу и исторический центр Москвы
  • Инфраструктура: ритейл-зона с флагманскими магазинами, офисы класса «А», коворкинги, видовые авторские рестораны с террасами, кафе, пространства для проведения мероприятий
  • Новое общественное пространство Москвы: внутренний двор с зонами для паблик-арта и событийных активностей

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