Центральный телеграф

- Месторасположение: Москва, Центральный административный округ, ул. Тверская, 7
- Архитектор: Иван Рерберг
- Годы постройки: 1925–1927
- Открытие после ревитализации: конец 2025 года
- Разработка проекта ревитализации: VOS`HOD совместно с архитектурным бюро Дэвида Чипперфилда
- Количество апартаментов: 27
- Особенности апартаментов: двусветные пространства с высотой потолков 6,3 м и видовыми террасами, сервис отеля уровня «пять звезд»
- Видовые характеристики: на Кремль, Тверскую улицу и исторический центр Москвы
- Инфраструктура: ритейл-зона с флагманскими магазинами, офисы класса «А», коворкинги, видовые авторские рестораны с террасами, кафе, пространства для проведения мероприятий
- Новое общественное пространство Москвы: внутренний двор с зонами для паблик-арта и событийных активностей
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