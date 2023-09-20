Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Сочи потушен

Возгорание на складе горюче-смазочных материалов в Адлерском районе Сочи ликвидировано, сообщил глава администрации города Алексей Копайгородский. Пожар возник рано утром 20 сентября и распространился на площади до 100 кв. м. Пострадавших нет. Устанавливаются причины произошедшего.

«Нахожусь в Адлере на улице Авиационной, где рано утром на складе ГСМ произошло возгорание. Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 кв. м. На месте задействовали 15 единиц техники и свыше 60 сотрудников экстренных и аварийных служб»,— написал господин Копайгородский в Telegram.

Глава администрации Сочи отметил, что аэропорт, расположенный на расстоянии около 4,8 км от Авиационной улицы, и вся транспортная система работают штатно. «Причины происшествия выясняются»,— добавил он.

Милена Костерева