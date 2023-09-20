Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Сочи потушен

Возгорание на складе горюче-смазочных материалов в Адлерском районе Сочи ликвидировано, сообщил глава администрации города Алексей Копайгородский. Пожар возник рано утром 20 сентября и распространился на площади до 100 кв. м. Пострадавших нет. Устанавливаются причины произошедшего.

«Нахожусь в Адлере на улице Авиационной, где рано утром на складе ГСМ произошло возгорание. Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 кв. м. На месте задействовали 15 единиц техники и свыше 60 сотрудников экстренных и аварийных служб»,— написал господин Копайгородский в Telegram.

Глава администрации Сочи отметил, что аэропорт, расположенный на расстоянии около 4,8 км от Авиационной улицы, и вся транспортная система работают штатно. «Причины происшествия выясняются»,— добавил он.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...