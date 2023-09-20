В Сочи произошел пожар вблизи нефтебазы и аэропорта

В Адлерском районе Сочи произошел пожар неподалеку от нефтебазы. Как сообщили «РИА Новости» в экстренной службе, причины возгорания пока неизвестны. В службу поступают звонки с разных адресов.

«Жители обращались по пожару на Авиационной, есть такая информация»,— сообщили в экстренной службе. На месте пожара работают городские службы, полиция, пожарные, скорая помощь.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на расстоянии около 4,8 км от Авиационной улицы расположен аэропорт. В пресс-службе аэропорта «РИА Новости» сообщили, что продолжают работу в штатном режиме.

Лусине Баласян