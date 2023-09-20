Еще одну велосипедистку, пострадавшую на «Скандинавии», выписывают из больницы

Самую тяжелую пострадавшую в ДТП на трассе «Скандинавия» велосипедистку готовятся выписать из Петербургского педиатрического университета. Ее состояние стабилизируется, дальнейшее лечение 13-летняя девочка будет проходить амбулаторно — дома в Твери. Об этом со ссылкой на представителя медучреждения сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«Девочку планируют перевести на домашнее лечение завтра (19 сентября — «СПб»)»,— заявил ректор Педиатрического университета профессор Дмитрий Иванов накануне, в ходе совместного с общественной палатой Ленобласти заседания по вопросам безопасности детей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургских стационарах по-прежнему остаются три девочки-велосипедистки, пострадавшие в ДТП с грузовиком Scania на трассе «Скандинавия». Остальные выписаны из больниц на амбулаторное лечение.

Напомним, 7 сентября на 59-м км трассы «Скандинавия» в Ленобласти произошла авария. Водитель тягача Scania врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет. От удара легковой автомобиль сбил спортсменок. Две девочки погибли на месте аварии.

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