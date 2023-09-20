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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Литвы анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после первой встречи с недавно назначенным украинским коллегой Рустемом Умеровым сообщил о необходимости создания на Украине «коалиции по разминированию». Он также анонсировал новый пакет военной помощи.

«Я призываю неопределившиеся страны присоединиться к коалиции, предоставив обучение, оборудование или финансовые взносы»,— сказал господин Анушаускас, его слова приводятся на сайте военного ведомства страны. Он заверил, что Литва намерена поддерживать Украину, сколько потребуется.

В новый пакет военной помощи, который Литва направит Украине, войдут морские радары, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf. С сентября предназначенные для ВСУ танки Leopard будут ремонтироваться в Литве, добавил министр.

С начала специальной военной операции Литва направила Украине военную помощью на сумму около €1 млрд. Президент Литвы Гитанас Науседа в начале сентября заявил, что коррупция на Украине может затормозить поставки ей вооружений.

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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