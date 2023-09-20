Рост цен на продовольствие опережает общую инфляцию

Рассчитываемые Всемирным банком (ВБ) индексы цен на сельхозпродукцию в целом и на зерновые в частности с 27 июля (дата публикации предыдущего обзора ВБ) снизились на 6% и 10% соответственно (см. график). Снижение индексов во многом объясняется сокращением цен на отдельные виды зерновых, главным образом — на кукурузу и пшеницу. Как следует из опубликованных в начале сентября данных ФАО ООН, мировые цены на пшеницу из-за активных сезонных поставок в августе снизились на 3,8%, цены на кукурузу из-за больших мировых запасов и вовсе опустились до минимального значения с сентября 2020 года.

На этом фоне, отмечает ВБ, продовольственная инфляция остается достаточно высокой как в развивающихся, так и в развитых странах. Рост цен на продовольствие превышает уровень общей инфляции в большинстве стран, по которым у ВБ есть данные. Как напоминают аналитики банка, серьезный вклад в цены на продовольствие вносят высокие затраты производителей на удобрения. На их рост, в свою очередь, влияет целый ряд факторов, связанных с последствиями военной операции РФ на Украине,— от санкций, ограничивающих экспорт удобрений из России, до роста цен на энергоносители. По подсчетам ФАО, повышение цен на удобрения на 1% приводит к росту цен на сельхозпродукцию на 0,2%.

ВБ в своих обзорах уделяет много внимания экспорту зерна с Украины — это объясняется не только тем, что страна по-прежнему остается третьим по величине экспортером сельхозпродукции в ЕС, но и неясными перспективами поставок ее продукции после сворачивания зерновой сделки. Сентябрьский обзор фактически подтверждает, что даже после того, как сделка была свернута, темпы отгрузок украинского зерна не замедлились. В августе Украина поставила на внешние рынки 1,2 млн тонн пшеницы, что на 46% больше, чем в предыдущем месяце (в июле сделка была фактически прекращена), и на 36% больше, чем в августе 2022-го (тогда «черноморская инициатива» действовала). Главными импортерами украинского зерна в августе были Румыния (31% экспорта), Испания (24%), Египет (17%), Италия (6%) и Греция (5%). Отметим, высокая доля Румынии объясняется тем, что после прекращения действия зерновой сделки одним из ключевых экспортных каналов для Киева остается Дунай (подробнее см. “Ъ” от 22 августа).

Кристина Боровикова