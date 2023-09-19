Полиция в Ереване применила светошумовые гранаты против демонстрантов

В Ереване на акции протеста у здания правительства Армении начались стычки демонстрантов с полицией. Сотрудники правопорядка применяют светошумовые гранаты для разгона протестующих, сообщает корреспондент «Ъ». В акции протеста участвуют несколько тысяч человек.

Как передает корреспондент «Ъ», одна из гранат была применена непосредственно у здания правительства. На видео, переданном корреспондентом в редакцию, видно, как рядом со зданием поднимается густой серый дым.

Ранее стало известно, что протестующие, собравшиеся на площади Республики в Ереване, предприняли попытку прорваться в здание правительства Армении. Они также перекрыли проспект Тиграна Меца рядом со зданием правительства. Перекрыты и остальные въезды на площадь Республики, движение автомобилей остановлено. Протестующие скандируют: «Никол — предатель».

Сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. По последним данным, жертвами обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана стали 25 человек, еще 138 человек — ранены. Власти Азербайджана заявили, что готовы к встрече с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлах при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие. МИД Армении настаивает, что войск страны на территории НКР нет.

Полина Мотызлевская