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Коммерсантъ FM
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ОЭСР спрогнозировала рост ВВП в России на 0,8% в 2023 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по ВВП России на 2023 год. ОЭСР ожидает его роста на 0,8% вместо снижения на 1,5%, как это было в июне, следует из прогноза организации. В 2024 году ВВП вырастет на 0,9%.

Понизился также прогноз инфляции на 2023 год — с 5,4% до 5,2%. На 2024 год прогноз остался на уровне 5,2%.

«В первой половине 2023 года мировая экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, но перспективы роста остаются слабыми»,— говорится в отчете организации.

По данным ОЭСР, мировой ВВП в 2023 году вырастет на 3%, а в 2024 году рост замедлится до 2,7%. В июне организация предсказывала рост мировой экономики в 2023 году на 2,7%, а в 2024-м — на 2,9%.

Вчера, 18 сентября, президент Владимир Путин провел совещание по формированию федерального бюджета на 2024 год, в ходе которого назвал текущую ситуацию в экономике «в целом устойчивой и сбалансированной». Он отметил, что динамика ВВП в 2023 году оказалась сильно лучше прежних ожиданий Минэкономики: годовой рост может быть зафиксирован на уровне в 2,5–2,8% ВВП.

Подробнее — в материале «Ъ» «Осторожность градус крадет».

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