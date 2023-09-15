Воронежский депутат Госдумы Игорь Кастюкович сложит полномочия

В Государственную думу внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий 46-летнего депутата Игоря Кастюкевича, представляющего Воронежскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это связано с переходом господина Кастюкевича в заксобрание Херсонской области по итогам прошедшего в минувшие выходные голосования.

Игорь Кастюкович говорит, что не мог поступить иначе: «Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны».

Господин Кастюкевич с 2017 руководил движением «Молодежка ОНФ». В 2021-м он избрался в Госдуму от Воронежской области. Депутат является замруководителя фракции партии «Единая Россия».

Напомним, первым номером в территориальной группе по итогам выборов 2021-го года стал экс-губернатор и вице-спикер Гордумы Алексей Гордеев, вторым — действующий депутат Госдумы от региона Евгений Ревенко, третьим — главврач воронежского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ирина Тулинова, четвертым — руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

После них в списке расположились действующие депутаты облдумы и предприниматели Александр Князев, Александр Пешиков, Артем Копылов. Впрочем, источники «Ъ-Черноземье» в региональном отделении партии власти предположили, что мандат депутата Госдумы может перейти «не самому очевидному претенденту».

Сергей Толмачев