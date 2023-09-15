Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежский депутат Госдумы Игорь Кастюкович сложит полномочия

В Государственную думу внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий 46-летнего депутата Игоря Кастюкевича, представляющего Воронежскую область.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это связано с переходом господина Кастюкевича в заксобрание Херсонской области по итогам прошедшего в минувшие выходные голосования.

Игорь Кастюкович говорит, что не мог поступить иначе: «Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны».

Господин Кастюкевич с 2017 руководил движением «Молодежка ОНФ». В 2021-м он избрался в Госдуму от Воронежской области. Депутат является замруководителя фракции партии «Единая Россия».

Напомним, первым номером в территориальной группе по итогам выборов 2021-го года стал экс-губернатор и вице-спикер Гордумы Алексей Гордеев, вторым — действующий депутат Госдумы от региона Евгений Ревенко, третьим — главврач воронежского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ирина Тулинова, четвертым — руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

После них в списке расположились действующие депутаты облдумы и предприниматели Александр Князев, Александр Пешиков, Артем Копылов. Впрочем, источники «Ъ-Черноземье» в региональном отделении партии власти предположили, что мандат депутата Госдумы может перейти «не самому очевидному претенденту».

Сергей Толмачев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...