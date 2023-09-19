Конфеты вписали в дело

В Красноярске будут судить телеведущего Максима Гуревича, возглавляющего фирму по проведению мероприятий «Современное производство». Следственный комитет России вменяет ему в вину хищение 3,5 млн руб., выделенных региональным бюджетом на организацию церемонии награждения одаренных детей. По данным следствия, торжественное мероприятие было проведено в усеченном формате, дети вместо дорогих конфет получили дешевые. Господин Гуревич возместил ущерб и дал показания на бывшего первого замминистра спорта края Романа Сотникова, подписавшего, по версии следствия, документы о полном расходовании средств по целевому назначению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Гуревич

Фото: СК РФ по Красноярскому краю Максим Гуревич

Фото: СК РФ по Красноярскому краю

Управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю завершило расследование уголовного дела о хищениях при организации и проведении в декабре 2021 года торжественной церемонии награждения одаренных детей. Об этом рассказала официальный руководитель управления Юлия Арбузова.

Предполагаемое хищение 3,5 млн руб. бюджетных средств выявило региональное УФСБ. По материалам ведомства было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет заключения), обвиняемыми по нему привлекли популярного телеведущего Максима Гуревича, чья компания «Современное производство» выступала субподрядчиком по организации и проведению торжественной церемонии, и его заместителя Екатерину Романюк.

Следствие считает, что мероприятие на «Кристалл арене» было проведено в усеченном формате, стоимость выполненных работ была завышена, при этом сами подарки были дешевле, чем планировалось.

Согласно данным товароведческой судебной экспертизы, стоимость одного сладкого подарка составляла около 200 руб., при этом по документам цена была почти в восемь раз выше — 1560 руб.

В последующем обвиняемые предоставили в министерство спорта Красноярского края фиктивные документы, подтверждающие целевое расходование средств в полном объеме.

В январе 2023 года Максима Гуревича задержали и по решению суда поместили в СИЗО. В дальнейшем его отпустили под домашний арест, а затем под запрет определенных действий. Прокуратура края поддержала ходатайство следствия об изменении телеведущему меры пресечения. «Прокуратура края приняла во внимание внесение денежных средств в размере 3 млн в счет возмещения ущерба и сотрудничество со следствием. Он изобличил бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края, что в совокупности с иными данными дало основание возбудить в отношении чиновника уголовное дело»,— сообщили в надзорном ведомстве.

В июне на бывшего первого замминистра спорта региона Романа Сотникова завели дело о превышении должностных полномочий. В прокуратуре рассказали, что он уведомил Максима Гуревича о предстоящем конкурсе по выбору исполнителя работ, «обеспечил победу его привлеченной организации, а затем подписал не соответствующие действительности документы о полном расходовании средств субсидии по их целевому назначению» (дело в отношении бывшего чиновника расследуется отдельно).

Как стало известно «Ъ-Сибирь», Максим Гуревич и Екатерина Романюк признали вину частично. В ходе следствия они полностью возместили ущерб.

Максим Гуревич, имеющий опыт работы на ТВ, был пресс-секретарем Александра Хлопонина, который в 2002–2010 годах занимал пост губернатора Красноярского края. В 2018 году господин Гуревич был режиссером празднования Дня города в Красноярске, кроме того, он ставил некоторые мероприятия зимней Универсиады, которая прошла в городе в 2019 году.

Константин Воронов, Новосибирск