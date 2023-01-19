Церемонию связали с хищением

Красноярский суд заключил под стражу на два месяца известного в крае телеведущего Максима Гуревича, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Дело господина Гуревича не связано с его журналистской деятельностью, говорят следователи. Мужчина подозревается в хищении более 5 млн руб., выделенных региональным бюджетом на организацию церемонии награждения одаренных детей. В материалах дела фигурирует фирма по проведению мероприятий «Современное производство», в которой Максим Гуревич занимал пост директора. Ряд красноярских журналистов отметили жесткость, с которой их коллегу задержали силовики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Гуревич

Фото: СК РФ по Красноярскому краю Максим Гуревич

Фото: СК РФ по Красноярскому краю

Центральный районный суд Красноярска сегодня поместил в СИЗО до 16 марта телеведущего, директора ООО «Современное производство» Максима Гуревича, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет заключения). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Максима Гуревича задержали 18 января. Задержание и последовавший арест, рассказали в региональном управлении СКР, связаны с расследованием хищений на сумму свыше 5 млн руб. из бюджета Красноярского края. Министерство спорта региона выделило эти деньги общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца» в качестве субсидии на проведение в декабре 2021 года церемонии награждения одаренных детей. Субподрядчиком работ, говорится в деле, выступила компания «Современное производство», возглавляемая Максимом Гуревичем. Должность исполнительного директора в ней занимает Екатерина Романюк, которую также задержали.

Согласно версии следствия, руководители фирмы предоставили в региональное министерство спорта фиктивные договоры, свидетельствующие о выполнении ими условий, предусмотренных для предоставления субсидии на проведение церемонии. «Фактически стоимость работ, указанная в договорах, являлась завышенной, а часть из них и вовсе не была выполнена»,— сообщила официальный представитель управления СКР Юлия Арбузова. Она добавила, что подозреваемые признали вину частично — «в части хищения средств по определенным видам договоров, в том числе на приобретение подарочной продукции».

Дело получило общественный резонанс.

СМИ растиражировали видеозапись, на которой сотрудники МЧС болгаркой срезают с петель дверь квартиры телеведущего, оперативники укладывают его лицом в пол и заковывают в наручники.

Некоторые репортеры отметили жесткость, с которой силовики провели задержание Максима Гуревича.

Сегодня фигурантов дела доставили в суд для избрания меры пресечения. Екатерину Романюк суд отправил под домашний арест. Следствие ходатайствовало о водворении Максима Гуревича в СИЗО, защита возражала, приобщив два десятка положительных характеристик на телеведущего. Удовлетворив ходатайство СКР, суд заключил подозреваемого под стражу. «Это серьезное испытание, которое мне придется пройти. Надеюсь, у меня хватит мужества и сил вынести его с достоинством»,— заявил в конце судебного заседания Максим Гуревич. Адвокат Иван Хорошев сказал «Ъ-Сибирь», что защита обжалует решение в вышестоящем суде.

Главный редактор телекомпании «7 канал Красноярск» Елена Уляшева сообщила «Ъ-Сибирь», что неприятно удивлена суровостью суда, отправившего телеведущего в СИЗО. Главред исключительно положительно характеризовала Максима Гуревича, отметив, что никакой общественной угрозы он не представлял, не скрывался во время доследственной проверки. «Очень надеялись, что наши правоохранители не забудут, что президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал силовые структуры не арестовывать людей за экономические преступления. Всей нашей редакцией мы желаем Максиму стойкости и готовы оказать любую необходимую помощь ему и его семье в рамках закона»,— заявила Елена Уляшева.

Максим Гуревич работал пресс-секретарем Александра Хлопонина, который в 2002–2010 годах занимал пост губернатора Красноярского края. В 2018 году он был режиссером празднования Дня города в Красноярске, кроме того, он ставил некоторые мероприятия зимней Универсиады, которая прошла в городе в 2019 году. Последнее время господин Гуревич, имеющий опыт работы на ТВ, вел программу на «7 канале Красноярск».

Константин Воронов, Новосибирск