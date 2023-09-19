Росприроднадзор потребовал от «Курскводоканала» 831 тысячу рублей за загрязнение почв

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора направило муниципальному предприятию «Курскводоканал» претензию о возмещении 831 тыс. руб. ущерба почвам из-за прорыва канализационного коллектора в апреле 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обследование специалистов показало, что из-за коммунальной аварии сточные воды разлились по улице 1-я Строительная в облцентре. По результатам лабораторных исследований было установлено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в почве.

«При отказе от добровольной оплаты причиненного вреда управление будет добиваться его возмещения в судебном порядке»,— заключили в Росприроднадзоре.

Ранее «Курскводоканал» был оштрафован на 96 тыс. руб. за загрязнение реки Сейм сточными водами.

Подробнее о состоянии рек Курской области — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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