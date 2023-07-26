«Курскводоканал» оштрафовали почти на 100 тыс. рублей за загрязнение реки Сейм

Инспекторы Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора выявили нарушения в работе муниципального предприятия «Курскводоканал», которые привели к загрязнению реки Сейм. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предприятие как юрлицо оштрафовали на 96 тыс. руб. за «нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты» (ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ, максимальное наказание для юрлиц — приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Как уточнили в ведомстве, «по требованию региональной прокуратуры» сотрудники Росприроднадзора отобрали пробы «компонентов природной среды». По итогам исследований они выяснили, что «предприятие нарушает допустимые нормативы сброса сточных вод».

Ранее в мае региональное управление Следственного комитета России организовало проверку по сообщениям о еще одном случае загрязнения реки Сейм сточными водами. Предварительно было установлено, что источник — канализационная шахта одного из жилых домов Курска.

Чем еще загрязнены реки Курска, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Кислородное пресыщение».

Алина Морозова

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