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Коммерсантъ FM
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Bose представила новые наушники QuietComfort Ultra c пространственным звуком

Компания Bose представила новую модель фирменных беспроводных наушников с активным шумоподавлением — новинка QuietComfort Ultra получила поддержку виртуального пространственного звука. Продажи Bose QuietComfort Ultra начнутся в октябре. Стоимость наушников составит $429.

Модель, которая заменит в линейке Bose Noise Canceling Headphones 700, получила металлические элементы, отделку алькантарой и искусственной кожей. Особенностью новинки стала технология Bose Immersive Audio, которая обеспечивает пространственное звучание за счет особого алгоритма обработки звука даже в обычных файлах, не поддерживающих изначально пространственный звук.

Предусмотрены два режима работы системы — Still и Motion, которые обеспечивают оптимальный звук в покое и во время движения пользователя. Заявлено, что алгоритмы обеспечивают более широкую и объемную звуковую сцену, но при желании Bose Immersive Audio можно отключить и вернуться к обычному звуку. Для подключения к источнику звука наушники получили разъем 2,5 мм, а для зарядки — порт USB-C.

Наушники получили усовершенствованные микрофоны и оптимизированный алгоритм подавления шумов, позволяющий улучшить качество голосовых вызовов и избавиться от шума во время прослушивания музыки. Для управления режимами работы наушников предусмотрена многофункциональная механическая кнопка, а физический регулятор громкости заменен сенсорной полосой. QuietComfort Ultra обеспечивают до 24 часов работы при выключенном Bose Immersive Audio (до 18 часов при включенном).

Максим Вершинин

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