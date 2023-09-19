В AppStore появилось фейковое приложение «Тинькофф банка»

В официальном магазине приложений Apple для iOS — AppStore — появилось фейковое приложение Тинькофф банка. Служба-поддержки банка предупредила, что скачивать его нельзя. Официальные приложения «Тинькофф» исчезли из AppStore в марте.

Речь идет о приложении TBank App, которое отображается при попытке найти в App Store сервисы «Тинькофф». Из карточки приложения следует, что оно было представлено более недели назад. В качестве визуального оформления приложения использованы изображения карт Тинькофф банка и аналогичная цветовая гамма бренда банка. При этом в описании TBank App не указано, к какой кредитной организации относится приложение.

«Это не наше приложение, скачивать его нельзя. Не гарантируем безопасность ваших данных, если вы скачаете это приложение и запустите его на телефоне»,— сообщили ТАСС в службе поддержки банка. Установить официальное приложение банка на телефоне на базе iOS можно только через представителя Тинькофф банка, подчеркнули в поддержке. В комментариях к фейковому приложению пользователи рассказали, что на главной странице TBank App появляются предложения оформить микрозайм и реклама казино.

В марте 2023 года после санкций ЕС приложения «Тинькофф» стали недоступны в App Store. Помимо «Тинькофф» в магазине AppStore также недоступны приложения многих других российских банков, например «Сбера», ВТБ и Альфа-банка.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «AppStore почистил приложения».

Милена Костерева