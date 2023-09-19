Идею Глеба Никитина о возрождении речных перевозок рассмотрит Совет Госдумы

Госдума поддержит предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о возрождении речных пассажирских перевозок, озвученное во время выездного совещания в августе 2023 года. Об этом на открытии осенней сессии заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По его словам, в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен на Совете думы. После этого будет разработан проект обращения к правительству РФ.

«Надо сделать все для того, чтобы восстановить пассажирские перевозки по рекам в Российской Федерации. Это очень удобно, это делает жизнь людей комфортной и помогает развитию наших регионов. Начнем с Волги — все возможности для этого есть. Теперь надо определить меры поддержки для того, чтобы выпускались "Метеоры", "Валдаи"»,— добавил Володин.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце августа на верфи Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях им. Ростислава Алексеева (ЦКБ по СПК) в Чкаловском районе Нижегородской области прошло выездное совещание с участие депутатов Госдумы. Представители ЦКБ по СПК заявили,что предприятие готово строить по 15 судов в год, но без программ лизинга они дорого обходятся регионам, которые хотят покупать их в полтора раза дешевле себестоимости.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил разработать единую систему субсидируемых пассажирских перевозок судами на подворных крыльях по Волге от Рыбинска до Астрахани.

О том, как депутаты, чиновники и судостроители обсуждали проблемы отрасли, читайте в материале «Ъ-Приволжье» «"Метеоры" зашли в парламент»

Андрей Репин