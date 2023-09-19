Почему подростки пьют

Если родители злоупотребляют спиртным, у их детей в подростковом возрасте вчетверо больше шансов сделаться пьяницами в сравнении с детьми, у которых родители не злоупотребляют. Так что безудержное пьянство вредит не только самим пьяницам — точь-в-точь как курильщики вредят не только себе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Само по себе употребление алкоголя подростками — серьезная социальная проблема. У таких детей почти обязательно возникают проблемы в школе, у них сложности с усвоением учебного материала, с коммуникацией в подростковой среде, а хуже всего то, что такие подростки склонны добавлять к алкоголю еще и иные психоактивные вещества.

Только в США злоупотребление алкоголем приводит к 140 тыс. смертей в год, из них примерно 4 тыс.— подростки.

Одна из ключевых сложностей в борьбе с подростковым пьянством — доступность спиртного, причем и физическая, и ценовая. Во многих штатах США пандемия резко изменила подход к регулированию торговли алкоголем, правила упростились — и спиртное легко достается детям.

Вероятно, ситуацию с подростковым пьянством несложно быстро улучшить, если те весьма жесткие меры, которые принимаются в отношении продажи табачных изделий, распространить и на продажу алкоголя. Среди этих мер — и повышение цены, и усложнение акцизной системы, и физическое ограничение продажи, как по времени, так и по типу торговых точек.

Определенную роль обязаны сыграть и родители. По крайней мере, они должны избегать порочной практики привлекать подростков к совместному употреблению алкоголя, пока они не достигли 21-летнего возраста. Никакие семейные торжества не могут оправдать вовлечение детей в пьянство.

Небольшой опрос, в котором участвовало 740 семей с детьми подросткового возраста, показал, что до наступления 21 года в семьях 6,6% детей регулярно под руководством (присмотром) родителей пьют спиртное. Интересно, что имущественное состояние семьи никак не влияет на долю пьющих подростков, имеет значение только пьянство родителей. В опросе половина семей призналась, что в принципе употребляет спиртное, четверть — что пьет часто, в трети семей случались запои по крайней мере у одного родителя, наконец, примерно пятая часть опрошенных придерживается более чем снисходительного отношения к подростковому пьянству. Так что доля пьющих подростков еще не так велика, как могла бы быть.

Для подростков алкоголь особенно опасен. Во-первых, он угнетает мозг, который у подростков еще не окончательно сформировался. Во-вторых, раннее начало пьянства создает вполне определенный паттерн поведения, от которого потом очень трудно отказаться. В-третьих, алкоголь провоцирует у подростков несдержанность и антисоциальное поведение, что резко увеличивает их риск попасть в страту неблагополучных людей.

Родители должны показывать пример разумного потребления алкоголя и ни в коем случае не вовлекать детей в совместное пьянство; нужна модель, в которой четко обозначены границы дозволенного.

По материалам статьи.

Ольга Грибова