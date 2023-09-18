В Геленджике загорелись 1000 «квадратов» леса, вылетел борт Ми-8

В Геленджике в лесу загорелись трава и кустарники на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, для тушения из аэропорта города вылетел борт Ми-8.

Сообщение о возгорании пожарным поступило 18 сентября в 14:00. Через 43 минуты на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение и установило площадь пожара.

В 15:51 вылетел борт Ми-8. К 17:25 было произведено четыре сброса обжима объемом 12 тонн воды.

В тушении возгорания участвуют 118 человек и 11 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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