Мэрия Геленджика сообщила об увеличении площади пожара до 3,5 га

Площадь тушения пожара в Геленджике составляет 35 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Однако в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщают, что площадь составляет 20 тыс. кв. м.

Работа авиации на месте пожара в районе реки Жане уже прекращена. Было произведено 10 сбросов общим объемом 30 кубометров.

Тушить возгорание продолжают 160 человек, в том числе волонтеры, и 28 единиц техники. Работа осложняется труднодоступной местностью. В мэрии отметили, что угрозы распространения пожара нет.

Пожар произошел днем 18 сентября. Сначала его площадь составляла 1 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

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