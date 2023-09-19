Банк «Траст» продаст свой актив «Балтийский лизинг» за 27 млрд рублей

Банк «Траст» по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций своего актива АО «Балтийский лизинг» за 26,9 млрд рублей. В результате торгов итоговая цена оказалась более чем на 30% выше стартовой. По данным «Ъ», сделка будет закрыта в третьем квартале текущего года.

Аукцион со стартовой ценой на уровне 20,4 млрд руб. прошел на электронной торговой площадке «Фабрикант», в нем приняли участие три претендента на актив. Победило на торгах ООО «Прибыльные инвестиции», косвенно связанное со Сбербанком.

Согласно данным базы СПАРК, ООО «Прибыльные инвестиции» принадлежат Михаилу Жарницкому — одному из совладельцев «Контрол лизинга». 74,9% этой компании находятся в залоге у «Сбербанк инвестиций».

В ГК «Балтийский лизинг», в свою очередь, входит головная компания АО «Балтийский лизинг», а также «дочки» — операционная компания ООО «Балтийский лизинг» и ООО «Балтлиз Технологии», которое концентрирует IT-функции группы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно рейтингу «Эксперт РА», «Балтийский лизинг» занимает девятое место по размеру портфеля среди лизинговых компаний в РФ. Чистые процентные доходы компании в 2022 году составили 6,68 млрд рублей, чистая прибыль — 3,85 млрд рублей. На торги компания была выставлена в конце июня 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Прибыльные инвестиции" пришли в "Балтийский лизинг"».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте