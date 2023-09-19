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В Самарской области зафиксирован рост числа зараженных COVID-19

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Самарской области превысило 544,2 тыс. человек. Из них 308 новых случаев было выявлено и 31 был госпитализирован в регионе за минувшие семь дней. Неделей ранее в Самарской области было зафиксировано 228 новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также число выздоровевших после перенесенной инфекции за прошедшую неделю в Самарской области составило 171 человек. Всего же в регионе от коронавируса вылечилось более 535,1 тыс. жителей. Общее число умерших за все время от COVID-19 в Самарской области, равно более 8,3 тыс. человек.

Ранее Роспотребнадзор признал новый вариант коронавируса пирола заразнее «омикрона». Ведомство заверило, что в России есть тесты для его выявления, а также препараты для лечения инфекции, вызываемой этим вариантом.

Георгий Портнов

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