В Самарской области за неделю было выявлено 228 зараженных COVID-19

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Самарской области превысило 543,9 тыс. человек. Из них 228 случаев было выявлено в регионе за минувшую неделю. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

За прошедшие семь дней в Самарской области было госпитализировано 30 человек с инфекцией. Еще 95 жителей региона выздоровели после перенесенного коронавируса. Летальные исходы среди зараженных COVID-19 в Самарской области за этот период не зафиксированы. За весь период в регионе умерло 8338 человек с заболеванием.

Ранее в Самарской области от укусов клещей пострадали более 3,4 тыс. человек. Среди них оказались более 1,1 тыс. детей.

Георгий Портнов