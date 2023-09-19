Матыцин: в случае допуска на Олимпиаде в Париже смогут выступить 108 россиян

В случае допуска спортсменов из России к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году, на соревнованиях смогут выступить 108 российских атлетов. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин. Он отметил, что ситуация меняется ежедневно, но для России «не в лучшую сторону».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Матыцин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Олег Матыцин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Прогнозы не изменились, цифры были, исходя из участия в отборочных соревнованиях. Не смогут принять участия командные виды спорта, легкая атлетика уже не будет представлена на Олимпийских играх. Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре — 108 спортсменов, это максимальная цифра. Но она каждый день меняется не в лучшую сторону»,— рассказал господин Матыцин (цитата по ТАСС).

В ответ на ввод российских войск на Украину Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях. 28 марта 2023 года МОК одобрил допуск к соревнованиям россиян в качестве нейтральных спортсменов при условии, что они не поддерживают военную операцию и не связаны с российскими силовыми структурами. Однако они не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Париже пока не принято.

О перспективах участия российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года — в публикации «Ъ».

Милена Костерева