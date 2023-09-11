«Многие атлеты в будущее смотрят с тревогой»

В Кремле заявили, что ехать на Олимпиаду 2024 года надо и в нейтральном статусе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что России важно сохранить высокий уровень спортсменов, а без международных соревнований это невозможно. Поэтому в Кремле предложили им участвовать в Играх даже «в личном качестве». Стало ли это неожиданностью для российских атлетов? С подробностями — спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Жесткие заявления о том, что российских спортсменов на Олимпиаде в Париже не будет, звучат давно. И все же это лишь часть правды. Скорее всего, в столицу Франции не поедет официальная делегация, а вот совсем без россиян Игры точно не обойдутся. Например, теннисисты из нашей страны с большой долей вероятности на олимпийские корты выйдут. Они уже подписали все, что нужно, и могут получить приглашение Международного олимпийского комитета как нейтральные атлеты.

Ведь МОК вряд ли откажется от таких звезд, как тот же Даниил Медведев, который 10 сентября почти на равных играл в финале US Open с самим Новаком Джоковичем.

Но с теннисистами проще — они живут и тренируются за границей, а вот многие атлеты, которые готовятся в России и тоже могут получить подобное приглашение, пока в будущее смотрят с тревогой. С одной стороны, пресс-секретарь президента заявляет, что при любой возможности ехать на Игры надо, с другой — подобное решение могут назвать предательством.

Например, депутат Госдумы Роман Терюшков не раз высказывал несколько иную позицию по этому вопросу: «Почему, когда солдат переходит на сторону противника, это 275 статья — предательство? А когда спортсмен идет с белым флагом на сторону противника — это ничего, это он всю жизнь готовился?»

Так что, даже если российский атлет каким-то чудом попадет на Игры в нейтральном статусе и будет побеждать, это далеко не всем может понравиться. Впрочем, бронзовый призер Олимпиады по дзюдо, а ныне депутат Госдумы Дмитрий Носов уверен, что все недовольные при определенном подходе могут изменить свое мнение:

«Когда верховный главнокомандующий обозначит свою позицию, тогда можно будет говорить. Если она у него будет, например, как у большинства спортсменов, мне интересно, что станут говорить люди, которые сейчас с пеной у рта доказывали, что так делать нельзя».

Но какое бы решение в итоге не приняли власти по поводу наших спортсменов, на Играх в Париже их точно будет немного. Кураторы олимпийского движения каждую неделю закручивают гайки как по отношению к атлетам, так и к спортивным чиновникам. Например, главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова не включили в новый состав комиссии МОК.

Также свои посты в организации потеряли Владимир Лисин и Анастасия Давыдова. Так что чиновники теперь, как и спортсмены, за редким исключением лишены возможности работать за границей. Хотя нас уверяют, что атлетам проще, так как в деньгах они не потеряли.

Тем, кто не сможет поехать во Францию, предложат альтернативу — Игры дружбы, которые должны пройти в нашей стране в сентябре следующего года.

С призовыми у победителей и призеров здесь все будет в полном порядке, утверждает помощник президента РФ Игорь Левитин: «Игры дружбы — это уровень спортсменов Олимпийских игр. И они получат те же вознаграждения, которые получают на ОИ».

В прошлом году победившие на Олимпиаде в Пекине россияне получали из бюджета 4 млн руб., серебряные призеры — 2,5 млн руб., а бронзовые — 1,7 млн руб. И вполне возможно, что, несмотря на лояльное отношение Кремля к нейтральным атлетам на Олимпиаде, выступать на альтернативных соревнованиях большинству российских атлетов будет выгоднее. Да и спокойнее.

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