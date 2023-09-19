Цветы возложили к бюстам оружейников в Ижевске в честь праздника

В столице Удмуртии возложили цветы к Вечному огню и бюстам конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова и маршала Советского Союза Дмитрия Устинова. Мероприятие прошло в честь Дня оружейника, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Участие в торжественной церемонии приняли представил власти региона, автор боевого пистолета Владимир Ярыгин, дочь знаменитого конструктора Елена Калашникова, работники и ветераны оборонных предприятий республики, а также жители города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, регион носит имя оружейной кузницы России «благодаря самоотверженному труду работников военно-промышленных заводов и техническому гению наших инженеров-конструкторов». День оружейника в республике отметят больше 70 тыс. жителей, занятых в сфере ОПК. «Сейчас, когда перед Россией стоят серьезные вызовы, а наши ребята отстаивают интересы страны в зоне специальной военной операции, от вас во многом зависит обороноспособность нашей армии»,— отметил господин Семенов.

Отметим, что День Оружейника в России учредили после того, как конструктор Михаил Калашников обратился с данной инициативой к президенту страны Владимиру Путину. Профессиональный праздник оружейников создали в 2011 году.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в столице Удмуртии пройдет целый ряд мероприятий, посвященных празднику. Жителей ждут выставки военной техники, ретроавтомобилей, автоматов, а также разнообразные квесты и РЯБИНАfest.