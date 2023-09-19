Горсовет Абакана нового созыва проведет первую сессию 20 сентября

Первая, установочная сессия горсовета Абакана нового седьмого созыва состоится 20 сентября, сообщили «Ъ-Сибирь» в его пресс-службе. На ней будут избраны руководители муниципального парламента.

Выборы депутатов абаканского горсовета прошли 8-10 сентября. 15 депутатов избирались по партийным спискам, 14 — в одномандатных округах. Как сообщал «Ъ-Сибирь», «Единая Россия» (ЕР) выиграла выборы во всех одномандатных округах, а также получила 41,98% при голосовании за партсписки. КПРФ набрала 27,25%, ЛДПР — 7,32%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — 5,47%. В общей сложности ЕР получила 22 места, КПРФ — пять, ЛДПР и СРЗП — по одному.

По данным регионального отделения ЕР, возглавлявший партсписок мэр Алексей Лемин, а также директор ФОК «Тепсей» Елена Злобина отказались от депутатских мандатов. Их получат Александр Тимофеев и Алексей Ханин. Кроме того, по списку ЕР в горсовет прошли Александр Быков, Николай Малахов, Дмитрий Мишаков, Евгений Новокрещенов, Андрей Патрикеев и Игорь Тужаков.

Одна замена при распределении мандатов «списочников» произошла в КПРФ. Вместо Олега Иванова депутатское кресло займет Евгений Панков. Во фракцию Компартии также войдут Нина Витман, Анастасия Мох, Иван Платонов и Александр Семенов.

Одним депутатом будут представлены в горсовете ЛДПР (Анна Котченко получила мандат вместо лидера партии Леонида Слуцкого) и СРЗП (Ольга Ширковец).

Вторую сессию горсовета планируется провести на следующей неделе.

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Валерий Лавский