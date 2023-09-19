Донской губернатор передал свой мандат в Заксобрании другому депутату

Губернатор Ростовской области и лидер списка регионального отделения партии «Единая Россия» Василий Голубев отказался от депутатского мандата в донском Законодательном собрании. Мандат губернатора передан депутату Кагальницкой региональной группы Анне Касьяненко, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Ростовской области.

Также свой мандат коллеге передал депутат «Единой России», замгубернатора региона Игорь Гуськов. Его получил Мурат Харцызов, выдвигавшийся в Семикаракорской региональной группе.

Депутатский мандат Евгения Бессонова, выдвинутого «КПРФ», передан Григорию Фоменко. Депутат ЛДПР Леонид Слуцкий отдал свой мандат Денису Фрашу.

Напомним, по итогам прошедших выборов в законодательное собрание Ростовской области седьмого созыва 54 мандата из 60 достались единороссам, по два мандата получили КПРФ и ЛДПР, также в региональный парламент пройдет один представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Анастасия Назарова