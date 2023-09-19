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SuperJob: запрет на продажу энергетиков подросткам поддержали 80% нижегородцев

Подавляющее большинство нижегородцев (80%) высказались за запрет продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Такие данные публикует портал по поиску работу SuperJob на основании собственного опроса.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По данным исследования, против введения полного запрета на энергетики для детей и подростков выступили 9% нижегородцев.

Женщины поддерживают предложение о запрете энергетиков чаще мужчин (86 и 75% соответственно). Респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше (83% против 79% среди граждан с доходом до 50 тыс. руб. в месяц). Городские жители в возрасте 35-44 лет выступают против энергетиков чаще более молодых или более зрелых респондентов.

Как писал «Ъ», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил в ходе осенней сессии возобновить обсуждение запрета энергетических напитков несовершеннолетним. Сейчас запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет действует более чем в 20 регионах. По мнению депутата, такие меры должны быть введены на федеральном уровне.

Андрей Репин

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