Пожарные спасли четырех человек из горящего жилого дома в Тольятти

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Тольятти в минувший понедельник. Сообщение о происшествии на ул. Ярославской, 33, поступило на пульт оперативных служб в 10:38. Пожарные приехали на место и обнаружили, что пламенем охвачен пятый этаж здания. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В условиях плотного задымления проникли в квартиру, где требовалась помощь мужчине и женщине, оказавшимся в огненной ловушке. При помощи спасустройств пожарные вывели их на улицу»,— говорится в сообщении.

Таким же способом огнеборцы спасли еще двух женщин из соседних квартир. Пожар был ликвидирован в 10:56 на площади 15 кв.м. Пламя тушили шесть пожарных автомобилей и 21 человек.

Ранее пожарные спасли женщину из горящей высотки в Тольятти. Происшествие случилось в конце августа текущего года.

Георгий Портнов