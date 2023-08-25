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Пожарные спасли женщину из горящей высотки в Тольятти

Пожар в многоэтажном жилом доме произошел в Тольятти в четверг вечером. Происшествие случилось в 18:25 (MSK+1) на ул. Куйбышева, 46, в Комсомольском районе города. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС Самарской области

«Пожарные, прибыв на вызов, установили – происходит возгорание на 15 этаже, горят домашние вещи, с высотки необходимо эвакуировать жителей»,— говорится в сообщении.

Из здания было эвакуировано 16 жителей. Также во время разведки звено газодымозащитной службы обнаружило женщину на 15 этаже дома.

Огнеборцы вывели ее из здания с помощью спасательного устройства, госпитализация не потребовалась. В итоге никто не погиб и не пострадал.

Пожар ликвидировали на площади три кв.м в 18:43. Огонь тушили четыре единицы техники и 11 человек. Причина происшествия устанавливается.

Ранее на заводе металлокровли в Тольятти произошел крупный пожар. Прокуратура начала проверку.

Георгий Портнов

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