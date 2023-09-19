Шесть случаев АЧС зафиксировали в Курской области с начала года

С начала года в Курской области было выявлено шесть случаев африканской чумы свиней (АЧС). Об этом рассказал вице-губернатор Сергей Стародубцев в эфире телеканала «Сейм». По его словам, вирус был лабораторно подтвержден у павших животных.

Господин Стародубцев считает, что бороться с заболеванием можно своевременным обращением владельцев зараженных животных к ветеринарам и регулированием численности дикого кабана. Последняя работа, по его словам, активно ведется. Туши павших кабанов отправляются в лабораторию для обследования на АЧС.

Ранее в селе Прилепы Хомутовского района Курской области был введен карантин из-за обнаружения вируса у павших домашних свиней.

Мощная вспышка африканской чумы свиней произошла в регионе в 2020 году. Вирус нашли на двух площадках ООО «Реут» и на ООО «Агро Инвест» в Фатежском районе, на свинокомплексе ООО МПК «Митко» в Курском районе, на откормочной площадке «Хмелевое» холдинга «Мираторг» и на двух площадках Троицкого свинокомплекса «Агропромкомплектации» в Железногорском районе. В ходе мероприятий по ликвидации АЧС было уничтожено 131,65 тыс. голов свиней и более 600 т мясной продукции.

Как компанию «Реут» признали невиновной в распространении вируса и назначили ей 195 млн руб. компенсации — в публикации «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте