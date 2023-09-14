Африканскую чуму свиней выявили в Хомутовском районе Курской области

В селе Прилепы Хомутовского района Курской области ввели карантин из-за обнаружения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в правительстве региона, не называя срок окончания ограничительных мероприятий.

На несанкционированной свалке в селе были обнаружены туши домашних свиней. У них лабораторно подтвердилось заболевание.

Ветеринары начали учет поголовья свиней в «зоне наблюдения», признаков АЧС у других животных не выявлено.

Это вторая за 2023 год вспышка заболевания в Курской области. В январе чуму нашли в останках диких кабанов в Разветьевском сельсовете Железногорского района. В том же районе вирус был выявлен в ноябре 2022 года. Тогда АЧС обнаружили у домашней свиньи.

Мощная вспышка африканской чумы свиней произошла в регионе в 2020 году. Вирус нашли на двух площадках ООО «Реут» и на ООО «Агро Инвест» в Фатежском районе, на свинокомплексе ООО МПК «Митко» в Курском районе, на откормочной площадке «Хмелевое» холдинга «Мираторг» и на двух площадках Троицкого свинокомплекса «Агропромкомплектации» в Железногорском районе. В ходе мероприятий по ликвидации АЧС было уничтожено 131,65 тыс. голов свиней и более 600 т мясной продукции.

Как компанию «Реут» признали невиновной в распространении вируса и назначили ей 195 млн руб. компенсации — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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