Белорусский бизнес расширяет присутствие на Кубани

В ходе визита делегации Краснодарского края в Минск подписан протокол о расширении инвестиционного проекта по сборке на Кубани сельхозтехники «Гомсельмаш», уровень локализации сборки будет увеличен, сообщает пресс-служба администрации региона. Кроме того, в Краснодаре будет создан торгово-сервисный центр спецтехники «Беларус».

Делегация Краснодарского края под руководством губернатора Вениамина Кондратьева в настоящее время находится в Беларуси. В программе визита – посещение предприятий, встреча с руководством республики. В ходе переговоров не раз было отмечено, что сотрудничество между Беларусью и Краснодарским краем имеет давние традиции. В торговых сетях Кубани представлены белорусские продукты питания, развита сеть фирменных магазинов легкой промышленности (мебель, одежда, косметика). Беларусь заинтересована в поставке кубанских семян, фруктов, риса, овощей и индустриальных товаров.

В рамках поездки вице-губернаторы Кубани Александр Руппель и Андрей Коробка познакомились с работой «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» – крупнейшего агропромышленного комплекса страны. В ходе встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Сергеем Бартошем представители Краснодарского края обсудили перспективы сотрудничества предприятия с кубанскими компаниями.

Анна Перова, Краснодар