Воронежских ветеринаров начали привлекать к ответственности за ненадлежащую профилактику сибирской язвы

Прокуратура Воронежской области выявила ряд нарушений в деятельности учреждений региона, занимающихся борьбой с болезнями животных. Об этом сообщили в ведомстве.

Так, Лискинская межрайонная прокуратура обнаружила нарушения в работе Лискинской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ, является бюджетным учреждением региона).

«Вакцинация/ревакцинация поголовья крупного и мелкого рогатого скота, в том числе от сибирской язвы, бешенства, классической чумы и иных заболеваний произведены с нарушением сроков либо не произведены вовсе.

В период с начала текущего года и по настоящее время против сибирской язвы привито вдвое меньше поголовья, чем было запланировано. Кроме того, не проведены обязательные диагностические исследования животных на отдельные виды заболеваний»,— сообщили в облпрокуратуре.

В отношении руководителя Лискинской СББЖ возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения ветеринарно-санитарных правил (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ). Всего по результатам прокурорских проверок возбуждено четыре аналогичных дела, внесено 26 представлений об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

Как воронежские власти ужесточили меры по борьбе с сибирской язвой — в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий