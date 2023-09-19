Комитет Госдумы предложил запретить брать льготную ипотеку без прописки

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой предложение об ужесточении условий получения льготной ипотеки для снижения спроса и роста цен на недвижимость. Ипотеку могут запретить брать без регистрации в регионе, где планируется покупка жилья.

В письме депутатов, выдержки из которого приводят «Известия», указано, что большой объем выдачи льготной ипотеки приходится на Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края. Однако значительная часть заемщиков, приобретающих недвижимость в этих городах, в них не проживает и приобретает жилье с целью инвестиций, увеличивая таким образом спрос и цену, отмечают депутаты.

«Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи рынок уже перегрет. В этих городах субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье», — рассказал изданию один из авторов обращения депутат Госдумы Сергей Колунов.

В сентябре правительство увеличило минимальный размер первоначального взноса с 15% до 20% в рамках льготных ипотечных программ, на которые в общей сложности приходится более половины выдачи жилищных займов. В июле Банк России также принял решение с 1 октября повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Сейчас в России наблюдается ажиотажный спрос на ипотеку. По оценке Минстроя, в результате мер правительства и регулятора спрос на новостройки может сократиться на 10–20%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нет денег — нет и льгот».

Милена Костерева