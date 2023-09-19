Вице-спикерами екатеринбургской гордумы стали Михаил Матвеев и Илья Бондарев

Екатеринбургская городская дума нового созыва выбрала заместителей спикера, причем самого председателя думы депутаты решили выбрать на следующем заседании. Первым заместителем председателя думы Екатеринбурга был избран Михаил Матвеев («Единая Россия»), передает корреспондент «Ъ-Урал». До избрания спикера он будет исполнять обязанности председателя городской думы.

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«Считаю, то у нас не должно быть каких-то конфликтных ситуаций, считаю, что мы в единой команде. Мы работаем для жителей Екатеринбурга»,— заявил на заседании господин Матвеев.

Вторым вице-спикером Екатеринбургской думы избран гендиректор управляющей компании «Агро-Актив» (связана с УГМК, принадлежит Андрею Козицыну) Илья Бондарев («Единая Россия»). Депутат Константин Киселев предложил, чтобы в руководстве думы были представители разных фракций и проголосовал против утверждения кандидатуры господина Бондарева вторым заместителем. остальные 32 кандидата поддержали данное решение.

Накануне избранным депутатам думы Екатеринбурга вручили удостоверения. На мероприятии представитель полпредства и глава Екатеринбурга заявили об укреплении пропрезидентских сил по итогам выборов. Областные власти заверили, что готовы оказывать поддержку при условии отсутствия разногласий среди депутатов и их сотрудничества с правительством и заксобранием региона.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Депутатам запретили ссориться».

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