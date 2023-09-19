Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Оперативный штаб Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении.

О причинах принятых мер не сообщается.

Ранее движение по Крымскому мосту ограничивали 17 сентября. На минувшей неделе был открыт проезд автотранспорта по левой полосе конструкции. Проезд был перекрыт в связи с ремонтными работами, проводившимися после теракта летом текущего года. Тогда из-за удара беспилотников было повреждено дорожное покрытие моста.

Анастасия Донскова

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