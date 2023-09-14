Вице-премьер Хуснуллин: левую полосу Крымского моста открыли досрочно

Движение автомобилей по левой части Крымского моста запустили раньше намеченного срока. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Завершить необходимые работы по восстановлению проезжей части моста планировалось к 15 сентября.

«Большая команда специалистов совершила настоящий подвиг, проявив высокий уровень профессионализма! Трудились в круглосуточном режиме, невзирая на погодные условия»,— отметил господин Хуснуллин.

Всего на работы отводилось 59 дней. В дальнейшем начнутся работы по замене второго пролетного строения. Полностью открыть движение планируют к 1 ноября.

Проезжая часть Крымского моста была повреждена в результате теракта, совершенного 17 июля текущего года. В результате атаки двух украинских беспилотников было повреждено дорожное полотно моста, опоры не пострадали.

Анастасия Донскова

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