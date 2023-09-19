В Красноярске прошла инаугурация губернатора Михаила Котюкова

Михаил Котюков вступил в должность губернатора Красноярского края. Церемония проходит в Большом концертном зале, на сцене которого руководитель региона принес присягу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Сибирь», господин Котюков был назначен врио губернатора в апреле 2023 года. В сентябре он в качестве кандидата от «Единой России» выиграл губернаторские выборы, набрав 70,21% голосов. Срок полномочий главы региона составляет пять лет.

Члены правительства региона продолжат исполнять свои обязанности до формирования его нового состава. Кандидатуры его председателя, а также министра финансов и министра экономики и регионального развития губернатор должен в течение месяца представить на утверждение в законодательное собрание.

Таким образом, к 19 сентября пять из шести сибирских губернаторов, избранных в единый день голосования 2023 года, вступили в должность. В их числе также Сергей Цивилев (Кемеровская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Виктор Томенко (Алтайский край) и Валентин Коновалов (Республика Хакасия). Инаугурация Виталия Хоценко (Омская область) назначена на 22 сентября.

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Валерий Лавский