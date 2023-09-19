Женщина, упавшая под поезд в екатеринбургском метро, находится в реанимации

Женщина, которая упала под поезд в метро Екатеринбурга, находится в реанимации, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области. Напомним, инцидент произошел утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов».

«Информация на 9.00 19 сентября. Пациентка прооперирована. Находится в реанимации. Состояние тяжелое»,— заявили в Минздраве.

Сообщалось, что пострадавшей 39 лет, она беременна, у нее есть муж и 10-летний сын. Из-за ЧП было остановлено движение на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года».

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