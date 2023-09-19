Вице-мэрам Томска предложили продлить контракты на три месяца

Мэр Томска Дмитрий Махиня предложил своим заместителям продлить контракты на три месяца. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Этого срока достаточно, чтобы понять, работаем дальше вместе или нет»,— пояснил мэр. Срок полномочий заместителей истек после вступления господина Махини в должность. Инаугурация прошла 18 сентября.

«Сообщаю: рубить с плеча не буду. Кадровые решения будут приниматься после изучения ситуации в городе, в сферах, за которые отвечают руководители мэрии и ее подразделений. Необходимо время, чтобы оценить их работу, выслушать мнения людей»,—добавил глава города.

По данным официального сайта городской администрации, в настоящее время у мэра Томска шесть заместителей: Константин Чубенко, Николай Глебович, Дмитрий Путров, Анна Мальсагова, Алексей Макаров и Сергей Сладкин.

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Валерий Лавский